مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز، شناسایی ۴۲ مورد دستکاری کنتور و احصای بیش از ۶۰۶ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در آخرین مرحله از طرح ملی مهتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اجرای اقدامات طرح ملی مهتاب در محدوده فعالیت خود، اظهار داشت : در این مرحله علاوه بر جمع‌آوری ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز، ۴۲ انشعاب قانونی واگذار و بیش از ۱۱۰۰ متر کابل مرتبط با مصارف غیرمجاز جمع‌آوری شده است. وی افزود که در این فرآیند، ۱۲۵ انشعاب چاه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و ۴۸ مورد بازدید از مصارف نامتعارف انجام شد.

مهتاب مخفف «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» است؛ طرحی در صنعت برق که با محوریت توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق برای شناسایی منشأ تلفات و کاهش انرژی توزیع‌شده، اما ثبت‌نشده یا تلف‌شده در شبکه اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با انشعابات غیرمجاز تنها به قطع اتصالات محدود نمی‌شود، گفت: شناسایی منشأ تلفات، اصلاح شیوه‌های مصرف و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی یارانه‌ای، از محور‌های اصلی طرح مهتاب است.

او خاطرنشان کرد که این اقدامات به کاهش فشار بر تجهیزات شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به همه مشترکان کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز با اشاره به پیامد‌های برداشت غیرقانونی از شبکه، افزود: استفاده غیرمجاز از برق می‌تواند موجب افزایش بار خطوط، کاهش ظرفیت شبکه و بروز اختلال در تأمین انرژی شود.

وی همچنین با اشاره به احتمال محدودیت تولید در فصل سرما، تأکید کرد که مدیریت مصرف و اجرای دقیق طرح مهتاب برای عبور از پیک بار زمستانی ضروری است.