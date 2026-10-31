به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواهریان با اشاره به عطر و بوی امام رضایی حاکم بر استان و شهر یزد اظهار داشت: خادمیاران رضوی در هشتم هر ماه با اجرای برنامه‌ای تحت عنوان «قرار هشتم»، گردهم می‌آیند.

وی افزود: در کنار این گردهمایی، آیین یادواره شهدای مناطق مختلف نیز تلفیق و برگزار می‌شود تا پیوند میان فرهنگ رضوی و فرهنگ ایثار و شهادت حفظ و تقویت گردد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد با بیان اینکه این دوره از مراسم در محله رحمت‌آباد شهر حمیدیا برگزار شده است، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این یادواره، تجدید عهد و پیمان با شهدای گرانقدر رحمت‌آباد است تا بتوانیم راه امام شهیدان و شهدای والامقام را استمرار بخشیده و در راستای تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.