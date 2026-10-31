به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران و دبیر قرارگاه عدالت تربیتی استان در حاشیه مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی شهرستان تنکابن گفت:جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای است که در کنار توجه به نخبگان و دانش‌آموزان موفق، از آموزش و توانمندسازی سایر اقشار جامعه نیز غافل نشود.

ناهید فضلی با تبریک موفقیت دانش‌آموزان و قدردانی از تلاش معلمان و خانواده‌ها اظهار داشت: موفقیت دانش‌آموزان و کسب مدال‌های علمی، مایه افتخار نظام تعلیم و تربیت و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند فرزندان این سرزمین است، در کنار توجه به دانش‌آموزان نخبه و موفق، باید به دانش‌آموزان با سطح عملکرد متوسط و همچنین افرادی که به هر دلیل از چرخه آموزش رسمی و مدرسه‌ای بازمانده‌اند نیز توجه ویژه داشته باشیم.

وی تصریح کرد:ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم، وظیفه داریم زمینه بازگشت افراد بازمانده از تحصیل به مسیر یادگیری را فراهم کنیم، اعتقاد داریم هیچ فردی نباید به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی یا هر مانع دیگری از حق آموزش و یادگیری محروم بماند.

فضلی گفت: در همین راستا یکی از رویکرد‌های اصلی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران، تحقق عدالت آموزشی و تربیتی و توجه به همه دانش‌آموزان و اقشار جامعه است؛ چراکه جامعه آگاه، پویا و توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که تمام ظرفیت‌ها و ذی‌نفعان خود را مورد توجه قرار دهد.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران افزود: در این مسیر توسعه مراکز یادگیری محلی نیز از برنامه‌های مهم ماست تا افراد علاوه بر سواد خواندن و نوشتن، بتوانند مهارت‌ها و سواد‌های مورد نیاز زندگی امروز از جمله سواد مالی، اقتصادی، سلامت و سایر مهارت‌های زندگی را فرا بگیرند.

فضلی تصریح کرد: خوشبختانه شهرستان تنکابن در این زمینه ظرفیت‌های ارزشمندی دارد. امیدواریم با همکاری مجموعه‌های شهرستانی، بتوانیم فرصت‌های بیشتری برای یادگیری مادام‌العمر و توانمندسازی افراد جامعه فراهم کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ‌کس از چرخه یادگیری خارج نماند و همه افراد جامعه، متناسب با نیاز‌ها و توانمندی‌های خود، فرصت آموزش، رشد و پیشرفت داشته باشند؛ چراکه عدالت تربیتی زمانی محقق می‌شود که فرصت یادگیری برای همه فراهم باشد. یادآور می‌شود:در این مراسم از ۴ دانش آموز علمی که مدال‌های طلا، نقره و برنز کسب کردند تجلیل شد.