به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۷ تا ۸ آبان ۱۴۰۵) ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



اخلال در تامین نان شهروندان مازندرانی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با رد شایعه اخلال در عرضه نان از تداوم تولید، بارگیری و حمل آرد خبر داد و گفت: این طرح برای برای جلوگیری از اختلال در تأمین نان در دست اجرا است.



ادعاهای مطرح شده درباره مقصر بودن ایران در پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه در فضای مجازی نوشت: مقصر جلوه‌دادن ایران به‌خاطر پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا، چیزی جز تخفیف و سفیدشویی جنایت نیست.



ادعای تکراری هدف قرارگرفتن تمام ایستگاه‌های راداری و موشک‌های پدافندی ایران

خبرگزاری فارس به نقل از منابع معتبر ادعای تکراری هدف قرارگرفتن تمام ایستگاه‌های راداری و موشک‌های پدافندی ایران را تکذیب کرد.



انجام عملیات نظامی نیروهای یمن به سمت خاک عربستان

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اظهاراتی ادعای عربستان و اتهام زنی به این کشور را رد کرد.



ادعای رسانه‌های غربی درباره نگهداری مواد هسته‌ای در کوه کلنگ

احمد بخشایش‌اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که مواد اصلی هسته‌ای ایران در مجموعه زیرزمینی «کوه‌کلنگ» نگهداری نمی‌شود.



بالا بودن میانگین معدل دانش آموزان مدارس غیردولتی بالاتر از ۱۷

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش در واکنش به اخبار منتشره درخصوص میانگین معدل مدارس دولتی و غیردولتی، با استناد به آمارهای رسمی منتشره در این باره اعلام کرد: میانگین نمرات مدارس دولتی حدود ۱۰ و مدارس غیردولتی حدود ۱۱ است، لذا آمار اعلامی مبنی بر "میانگین معدل مدارس غیردولتی بالاتر از ۱۷" تکذیب می‌شود و صحیح نیست.

