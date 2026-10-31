مدیر مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان کبودراهنگ گفت: سالانه ۲۰۰ کارآموز از کارگاه آموزش خیاطی فنی و حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جلال کریمی با بیان اینکه دانش آموزان در هنرستان‌ها در کنار تحصیل حرفه‌ای هم آموزش می‌بینند که در آینده در تولید و اشتغال سهیم باشند افزود: هنرجویان هنرستان‌های شهرستان کبودراهنگ در کارگاه آموزشی مرکز فنی وحرفه‌ای، با دریافت گواهینامه و فارغ‌التحصیلی می‌توانند از تسهیلات اشتغالزایی بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اینکه دانش آموزان هنرستان از کارگاه‌های آموزشی در مرکز فنی وحرفه‌ای کبودراهنگ استقبال خوبی دارند تاکید کرد: آموزش حرفه خیاطی که با تولید و اشتغال شهرستان سازگار است، از طراحی تا برش و دوخت را در کلاس‌ها برگزار می‌کنند.

برخی از دانش آموزان نیز در کنار کارگاه خیاطی، تولید سفال و سرامیک را آموزش می‌بینند.

بانوان کبودراهنگی در ۳ کارگاه خیاطی، سبد بافی و سفال و سرامیک شرکت می‌کنند.