ثبتنام متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ امروز شنبه ۹ آبانماه به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ثبتنام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه ۳ آبانماه آغاز شده و امروز شنبه نهم آبان ماه آخرین فرصت داوطلبان برای نامنویسی در این آزمون است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراحل ثبتنام خود را تکمیل کنند. آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ روز جمعه ۱۶ بهمنماه امسال برگزار خواهد شد. همچنین ثبتنام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ از دوشنبه ۱۶ آذرماه آغاز میشود و تا یکشنبه ۲۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.