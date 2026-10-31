به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهلت ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور امشب شنبه پایان می‌یابد.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: تاکنون بیش از ۸۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور ثبت نام کرده‌اند.

داوطلبان تا پایان امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ می‌توانند از طریق تارنمای این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.

متقاضیان لازم است، که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینۀ خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

همچنین داوطلبان می‌توانند از روز دوشنبه ۱۲ تا ۱۵ بهمن با مراجعه به وبگاه این سازمان برای دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور؛ روز جمعه ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در مازندران هم برگزار خواهد شد.

یاداور می‌شوم در آزمون مقطع دکتری (نیمه‌متمرکز) «Ph.D» سال گذشته، بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ داوطلب در استان مازندران شرکت کردند که از این تعداد ۴ هزار و ۱۵۸ داوطلب زن و ۴ هزار و ۱۵۵ داوطلب مرد بودند.