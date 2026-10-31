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کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان مازندران این هفته دو نیمه متفاوت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه هوای استان از امروز تا ظهر دوشنبه صاف تا نیمه ابری خواهد بود گفت: تا دوشنبه در بعد ازظهرها افزایش ابر داریم و پیش بینی میشود فقط در دامنه و ارتفاعات غرب استان وزش باد و رگبار پراکنده داشته باشیم.
نوروزیان افزود: ازبعد ازظهر دوشنبه تا پایان هفته به تدریج ازغرب استان وزش باد، افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق خواهیم داشت بطوریکه سه شنبه تا ظهر چهارشنبه، آسمان ابری و بارانی و بارشها قابل ملاحظه است.
وی گفت: دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
کارشناس هواشناسی مازندران افزود: بیشترین مقدار بارندگیهای ۲۴ ساعت گذشته در دامنهها و ارتفاعات غربی استان تا ۵ میلیمتر بود.
نوروزیان همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱ درجه سانتیگراد بود و ساری و قائمشهر با ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و دلیرچالوس با ۶ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان بودند.