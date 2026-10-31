به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ترابی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان و پژوهشگر محصولات علوفه‌ای در تیم پژوهشی سورگوم با راهبری موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر در اصلاح ژنتیکی و معرفی دو هیبرید سورگوم علوفه‌ای نقش داشتند.

ترابی افزود: این هیبرید‌ها شامل برنا و خرم ارقام پر محصولی هستند که در کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری آب نقش ویژه خواهند داشت.

وی گفت: این نوع هیبرید‌ها از ویژگی‌های مقاوم به خوابیدگی، محتمل به خشکی، پتانسیل عملکرد بالا، کیفیت علوفه بالا و قابلیت سیلوپذیری مناسب برخوردار است.