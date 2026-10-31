همزمان با هفته پدافند غیرعامل، دانش‌آموزان شهرستان پاکدشت در قالب یک مانور عملیاتی، مهارت‌های مقابله با زلزله و مدیریت شرایط بحرانی را با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی تمرین کردند.

مانور جامع آمادگی در مواجهه با بحران در شهرستان پاکدشت با هدف ارتقای سطح آگاهی و مهارت دانش‌آموزان در شرایط اضطراری برگزار شد.

محمد مهدی قمی فرماندار پاکدشت، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این مانور در راستای اهداف هفته پدافند غیرعامل و با مشارکت فعالانه دانش‌آموزان و حضور تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: در این رزمایش عملی، دانش‌آموزان مهارت‌های حیاتی از جمله تخلیه اضطراری، خروج ایمن از ساختمان، روش‌های صحیح پناه گرفتن و همچنین اقدامات اولیه امدادرسانی به مصدومان، از جمله آتل‌بندی و بانداژ را به صورت کاربردی تمرین کردند تا در صورت وقوع حوادث واقعی، کمترین خسارات جانی و مالی به بار آید.