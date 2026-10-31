برنامه‌های «نشان افتخار»، با مرور زندگی نجف دریابندری، «پاورقی»، با مرور اخبار و اتفاقات روز، «آزادراه» با موضوع بررسی برنامه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و «با ایرانیاران» با تبادل تجربه‌ها و روایت‌های صمیمانه میان نسل‌های مختلف، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا، امروز با معرفی نجف دریابندری، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته ادبیات معاصر ایران، به مرور زندگی، فعالیت‌های ادبی و آثار ماندگار این نویسنده و مترجم می‌پردازد.

این برنامه در هر قسمت با روایت زندگی و دستاورد‌های چهره‌های برجسته ایران، مخاطبان را با شخصیت‌هایی آشنا می‌کند که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری، سهمی ارزشمند در غنای فرهنگ و هویت ایرانی داشته‌اند.

در این قسمت، زندگی و فعالیت‌های ادبی نجف دریابندری، نویسنده و مترجم نام‌آشنای ایرانی، مرور می‌شود، چهره‌ای که با تسلط بر زبان انگلیسی، نثری روان و نگاه دقیق به ادبیات، نقش مهمی در معرفی آثار نویسندگان و اندیشمندان جهان به مخاطبان فارسی‌زبان ایفا کرد.

نجف دریابندری در سال ۱۳۰۸ در آبادان متولد شد و زبان انگلیسی را به‌صورت خودآموز فراگرفت. او با ترجمه آثار برجسته‌ای از نویسندگان و متفکران جهان، از جمله ارنست همینگوی، ویلیام فاکنر، مارک تواین و برتراند راسل، جایگاه ویژه‌ای در عرصه ترجمه ادبی ایران به دست آورد.

از جمله آثار شناخته‌شده‌ای که با ترجمه او به فارسی منتشر شده‌اند، می‌توان به «وداع با اسلحه» و «پیرمرد و دریا» از ارنست همینگوی، «گور به گور» از ویلیام فاکنر و «تاریخ فلسفه غرب» اثر برتراند راسل اشاره کرد. او همچنین در زمینه تألیف، کتاب‌هایی همچون «کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز» را با همکاری همسرش فهیمه راستکار به نگارش درآورد.

دریابندری با شیوه خاص خود در ترجمه و توجه به ظرفیت‌های زبان فارسی، فراتر از انتقال واژه‌ها، به بازآفرینی لحن و فضای آثار ادبی پرداخت و میراثی ارزشمند برای ادبیات و فرهنگ ایران بر جای گذاشت.

برنامه «نشان افتخار» ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «پاورقی» شبکه دو سیما از امروز در قالبی رادیویی و با رویکردی طنزآمیز، ساعت ۱۶ از رادیو صبا پخش می‌شود.

این برنامه با مرور اخبار و اتفاقات روز، تلاش می‌کند با زبانی طنز، پشت‌پرده برخی رویداد‌ها را بررسی کند و به جنبه‌های کمتر دیده‌شده موضوعات بپردازد. نسخه رادیویی «پاورقی» نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه شنیداری، تجربه‌ای متفاوت از این برنامه را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

پخش رادیویی «پاورقی» فرصتی برای گسترش دامنه مخاطبان این برنامه و ایجاد پیوندی تازه میان تلویزیون و رادیو است، تجربه‌ای که علاقه‌مندان می‌توانند در کنار تماشای نسخه تلویزیونی، آن را از رادیو صبا نیز دنبال کنند.

برنامه «آزادراه» با موضوع بررسی اقدامات و برنامه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حوزه توسعه، بهسازی، نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های کشور پخش می شود.

در برنامه امروز سیدرضا شریفی، مدیرکل دفتر امور راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، درباره احداث، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و آسفالت ۲۱ هزار و ۶۳۴ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی در راستای توسعه خدمات‌رسانی به روستاییان در دولت چهاردهم گفت‌و‌گو خواهد کرد.

عباس شکوری، معاون دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیز درباره موضوعات مرتبط با دانش راه و حمل‌ونقل به بیان دیدگاه‌های تخصصی خود می‌پردازد.

همچنین عباس شرفی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان، درباره مسائل و اقدامات حوزه راهداری در این استان گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، محمد راشد مدرس‌گرجی، معاون دفتر توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، درباره توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و آخرین وضعیت طرح های بهسازی کریدور تهران ـ خسروی با پیشرفت ۵۶ درصدی توضیحاتی ارائه می‌کند.

برنامه «آزادراه» شنبه‌ها، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه رادیویی اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «با ایرانیاران» رادیو ایران با موضوع «از دیروز تا فردا، روایت نسل‌ها، آرزو‌ها و خاطرات»، بستری برای تبادل تجربه‌ها و روایت‌های صمیمانه میان نسل‌های مختلف فراهم کرده است.

این برنامه از ۹ تا ۱۳ آبان‌، ساعت ۱۲:۱۵، با موضوع «از دیروز تا فردا، روایت نسل‌ها، آرزو‌ها و خاطرات»، شنوندگان را به بازخوانی خاطرات دوران تحصیل، مرور تجربه‌های نسل‌های مختلف و گفت‌و‌گو درباره آرزو‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموزان امروز دعوت می‌کند.

در این هفته، ایرانیاران می‌توانند از خاطرات ماندگار دوران مدرسه، معلمان تأثیرگذار، دوستی‌ها و شیوه‌های آموزش در گذشته بگویند و در کنار آن، آرزوها، دغدغه‌ها و نگاه نسل امروز به آینده را روایت کنند.

مرور تفاوت‌های مدرسه دیروز و امروز، گفت‌وگوی خانوادگی میان پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، والدین و فرزندان و بیان توصیه‌هایی به دانش‌آموزان امروز، از محور‌های این موضوع هفتگی است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب خاطره‌گویی، گفت‌و‌گو، مصاحبه، گزارش و بسته صوتی تهیه و از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۹۰۴۰۵۵۵۹۰ ارسال کنند.