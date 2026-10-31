علی رضایی سفیر ایران در صنعا، به همراه عبدالله صبری معاون وزیر خارجه یمن از آرامگاه‌های شهید صالح الصماد و دیگر شهدای یمن در میدان السبعین بازدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا؛ علی رضایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعا، به همراه عبدالله صبری، معاون وزیر امور خارجه یمن، در چارچوب برنامه‌های سالانه (روز) شهید، از آرامگاه شهید صالح الصماد، رئیس پیشین شورای عالی سیاسی یمن، آرامگاه شهدای دولت تغییر و سازندگی و آرامگاه شهید سرلشکر هاشم الغماری، رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح یمن، در میدان السبعین بازدید کرد.

در جریان این بازدید، سفیر ایران تاج گلی بر آرامگاه شهدا نهاد و فاتحه‌ای به احترام و بزرگداشت روح پاک آنان و فداکاری‌های عظیمی که در راه دفاع از سرزمین یمن و آرمان‌ها و مقدسات امت اسلامی انجام دادند، قرائت کرد.

رضایی با تمجید از عظمت فداکاری‌های شهید صالح الصماد، شهید احمد الرهوی رئیس دولت تغییر و سازندگی، شهید هاشم الغماری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و دیگر شهدای یمن تأکید کرد: این فداکاری‌های بزرگ به خروج اشغالگران از وجب‌به‌وجب خاک این کشور و شکست طرح آمریکایی ـ صهیونیستی در منطقه منجر خواهد شد.

سفیر ایران همچنین بر اهمیت نهادینه‌کردن مفهوم شهادت در راه خدا و دفاع از سرزمین، ناموس و مقدسات تأکید کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که امت اسلامی با جنگی شدید از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی غاصب و حامیان آنها روبه‌رو است.

این بازدید بر وحدت جبهه‌ها، خون‌ها و مواضع تأکید دارد و ادای احترامی به خون شهدای ملت یمن بود؛ شهدایی که با خون خود، مسیر عزت و کرامت را در رویارویی با نیرو‌های شر جهانی ترسیم کردند.