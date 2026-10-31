به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، طی ۲۴ ساعته گذشته ییشترین بارندگی در بین شهرستان‌های استان با ۱۸/۲ میلی‌متر از شهرستان بیله‌سوار گزارش شد.

وی افزود: از امروز شنبه، با خروج سامانه بارشی از منطقه، به‌تدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و دمای هوا، به‌ویژه در طول روز، روند افزایشی نسبی خواهد داشت. طی روز‌های شنبه و یکشنبه، در نواحی جنوبی استان و بخش‌هایی از نوار غربی و مناطق مرکزی، وزش باد‌های جنوبی پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر، گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بیان کرد: همچنین، در این مدت، احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده در برخی نواحی مرکزی و جنوبی استان وجود دارد. در سایر مناطق استان، وزش باد عمدتاً با جهت شرقی و سرعت ملایم تا متوسط انتظار می‌رود.

کوهی تاکید کرد: از روز دوشنبه، با تقویت مجدد جریانات شمالی و همراهی آن با رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی افزوده شده و در برخی مناطق، بارش باران، گاهی به‌صورت رگبار، همراه با مه پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی تا روز سه‌شنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت.