آسمان هرمزگان صبح امروز صاف تا کمی ابری، بعدازظهر و اوایل شب در مناطق مرتفع استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از عصر امروز در ارتفاعات استان هوا با رشد ابر، احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای گاه گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا همراه است.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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وی افزود: دریا صبح آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های سطحی کمی مواج پیش بینی می‌شود و در صورت احتیاط شناور‌های سبک، شرایط برای رفت و آمد دریایی مساعد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه در استان پیش بینی می‌شود.

در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.