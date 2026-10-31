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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربتجام از اختصاص ۸ هزار و ۶۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران، خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از این سطح زیر کشت، در بخش نصرآباد قرار دارد.
حسن حسنزاده، معاون جهاد کشاورزی شهرستان تربتجام نیز با اشاره به ظرفیت کشاورزی بخش نصرآباد گفت: در این بخش حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر بهرهبردار کشاورزی فعالیت دارند.
وی با تشریح اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی از کشاورزان بیان کرد: ارائه مشاورههای فنی، اختصاص اعتبارات برای اجرای سامانههای آبیاری تحت فشار و حمایت از خرید ادوات مکانیزه کشاورزی از جمله برنامههای حمایتی این مجموعه است.
برداشت زعفران در مزارع بخش نصرآباد، علاوه بر رونق فعالیتهای کشاورزی، زمینه اشتغال فصلی کارگران و فعالیت در بخش فرآوری این محصول را نیز فراهم کرده است.