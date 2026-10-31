برداشت طلای سرخ در ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع بخش نصرآباد تربت جام

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت‌جام از اختصاص ۸ هزار و ۶۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران، خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از این سطح زیر کشت، در بخش نصرآباد قرار دارد.