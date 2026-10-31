رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور ۱۲ میلیون سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون خبر داد و گفت: اتصال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زیست‌بوم جدید ثبتی، گام بعدی در اجرای کامل این قانون است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حسن بابایی در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به استقبال جامعه علمی از این رویداد گفت: در مدت سه ماه، ۴۶۸ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از ارزیابی‌های علمی، ۶۴ مقاله مجوز نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را دریافت کردند و ۲۵ مقاله ممتاز نیز برای انتشار در ویژه‌نامه مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی انتخاب شدند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳، حدود ۷۰ جلسه شورای راهبری با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار و بیش از ۶۰۰ موضوع در این جلسات بررسی شده است. همچنین ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی در اجرای این قانون مشارکت دارند.

بابایی با بیان اینکه از زمان اجرای قانون تاکنون حدود ۱۲ میلیون سند صادر شده است، گفت: به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۰۰ هزار سند ثبتی صادر می‌شود که نشان‌دهنده حجم گسترده عملیات اجرایی این قانون است.

بابایی همچنین از عملیاتی شدن شناسایی شناسه‌های یکتای فنی ساختمان در چارچوب ماده ۱۴ قانون خبر داد و افزود: با ایجاد ارتباط میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، این فرآیند در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها عملیاتی شده است. به گفته وی، زیرساخت اتصال حدود هزار و ۴۰۰ شهرداری و ۱۴ هزار دهیاری به این زیست‌بوم نیز فراهم شده و لازم است شهرداری‌ها برای تکمیل این فرآیند به سامانه متصل شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلات پرونده‌های پیش‌فروش ساختمان گفت: در استان تهران ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با پیش‌فروش ساختمان وجود دارد و اجرای شناسه یکتای فنی ساختمان می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی مؤثر باشد.

بابایی همچنین از آمادگی سامانه ارزیابی املاک فاقد سند برای ورود به این فرآیند خبر داد و گفت: اجرای این بخش نیازمند فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌های لازم است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به موضوع اراضی قولنامه‌ای فاقد اعیان در محدوده شهر‌ها اشاره کرد و گفت: امیدواریم طرح مربوط به رفع موانع صدور سند این اراضی طی دو هفته آینده در صحن مجلس مطرح شود تا امکان صدور سند برای آنها فراهم شود.

بابایی افزود: در شرایط فعلی، الزام به وجود اعیان یا چهار دیواری برای صدور سند، در برخی موارد موجب نارضایتی و ایجاد زمینه‌های فساد شده است؛ چراکه از یک سو شهرداری مجوز ساخت صادر نمی‌کند و از سوی دیگر سازمان ثبت نیز امکان صدور سند ندارد. با اصلاح این رویه، بخشی از موانع موجود در مسیر صدور سند این اراضی برطرف خواهد شد.

۸۵ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از موانع موجود در مسیر صدور سند برای واحدهای مسکونی، همکاری جدی‌تر دولت و دستگاه‌های اجرایی با قوه قضائیه برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند را خواستار شد.

حسن بابایی گفت: در حوزه مسکن مهر حدود ۸۵ هزار واحد و در حوزه نهضت ملی مسکن حدود یک میلیون واحد فاقد سند هستند؛ در حالی که برخی ساکنان این واحدها ۱۵ تا ۲۰ سال است در آنها زندگی می‌کنند، اما همچنان سند مالکیت ندارند.

بابایی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف این املاک نیازمند همکاری دولت و قوه قضائیه است، افزود: نباید صدور سند در مواردی به وصول مطالبات دولتی مشروط شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند مانعی در مسیر تثبیت مالکیت مردم باشد.

بابایی با بیان اینکه دولت باید در حوزه کاداستر، حدنگاری و تثبیت مالکیت پیشگام باشد، گفت: اجرای قانون نباید به دلیل کمبود اعتبار یا فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها متوقف بماند. به گفته وی، اجرای ماده مربوط به حدنگاری اراضی کشاورزی نیز حدود دو سال با توقف مواجه شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به دشواری هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: در اجرای قانون الزام، شش وزارتخانه و هشت دستگاه مشارکت دارند و تاکنون حدود ۷۰ جلسه شورای راهبری برای هماهنگی و رفع موانع اجرایی برگزار شده است.

بابایی با قدردانی از تلاش‌های معاون اول قوه قضائیه در راهبری این شورا، ابراز امیدواری کرد؛ دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها بیش از گذشته در کنار قوه قضائیه و سازمان ثبت برای اجرای کامل قانون قرار بگیرند.