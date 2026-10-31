کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب در مناطق مرتفع استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق مرتفع هرمزگان، ۹ آبان

احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق مرتفع هرمزگان، ۹ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح شرایط جوی آرام خواهد بود و بعدازظهر و اوایل شب در مناطق مرتفع استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای گاه گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا در صبح آرام و در بعدازظهر با وزش باد‌های سطحی کمی مواج پیش بینی می‌شود و شرایط برای تردد دریایی شناور‌های سبک مساعد خواهد بود.

او افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه در استان پیش بینی می‌شود و از نظر دمایی در این مدت نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.