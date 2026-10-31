

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۸۹ تیم حضور دارند که در ۳۲ گروه ۶ تیمی و یک گروه ۵ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم‌های اول تا ششم به ترتیب به دسته‌های یک تا ۶ راه یافتند. تیم ایران در ادامه دیدار‌های خود دیشب برای رده‌های ۳۷ و ۳۸ به مصاف تیم ماداگاسکار رفت و ۳ - ۴ نتیجه را واگذار کرد و در رده سی و هشتم قرار گرفت.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه آر با ۶ گل تیم‌های گویان و برونئی دارالسلام را شکست داد، ۴ - ۳ از سد ویتنام و ۲ - ۱ از سد تیم موریس گذشت و ۱ - ۳ مغلوب تیم بوسنی و هرزگوین شد و با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به دسته دوم (برای رده‌های ۳۳ تا ۶۴) رفت و در دیدار برای رده‌های ۳۳ تا ۶۴ به مصاف تیم چین رفت و ۲ - ۱ به برتری رسید و در دیدار برای رده‌های ۳۳ تا ۴۸ با حساب ۳ - ۲ از سد تیم امارات گذشت. تیم نونهالان ایران در دیدرا برای رده‌های ۳۳ تا ۴۰ با نتیجه ۲ - ۳ مغلوب پرتغال شد و در دیدار برای رده‌های ۳۷ تا ۴۰ با یک گل از سد تیم کرواسی گذشت.

نتایج شب پایانی مسابقات دسته اول به این شرح است:

* نیمه نهایی:

چک ۲ - ۰ پاراگوئه

اسپانیا ۶ - ۲ یونان

* رده بندی:

یونان ۶ - ۲ پاراگوئه

* فینال:

اسپانیا ۳ - ۰ چک