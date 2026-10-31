کاروان سلامت با حضور پزشکان متخصص و پرستاران مجرب، خدمات درمانی و دارویی رایگان به بیماران نیازمند روستای کریم آباد بهادران ارائه کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رییس هلال احمر مهریز گفت: این کاروان سلامت با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز و خانه‌های هلال احمر کریم آباد و مهدی آباد، به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به ساکنان این منطقه اعزام شد.

حسن مؤدب ادامه داد: در این برنامه، پزشکان با حضور در روستای کریم آباد، به ویزیت رایگان بیماران پرداخته و دارو‌های مورد نیاز آنان را به صورت رایگان در اختیارشان قرار دادند.

این اقدام خداپسندانه گامی موثر در راستای محرومیت زدایی و دسترسی عادلانه اقشار کم برخوردار به خدمات درمانی بود و مورد استقبال گرم اهالی روستا قرار گرفت.