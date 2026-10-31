در پی پیگیری‌های قضایی و صدور دستورات لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار، عملیات بارگیری و خروج محموله ۷۳ هزار تنی دانه روغنی سویا که حدود دو ماه و نیم در انبار‌های بندر شهید بهشتی متوقف مانده بود، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پناهیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار برای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر روند نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های اساسی، با حضور در انبار‌های بندر شهید بهشتی از وضعیت نگهداری محموله‌های موجود و روند خروج کالا‌ها بازدید و دستورات لازم را برای رفع موانع و تسریع در بارگیری و انتقال محموله ۷۳ هزار تنی دانه روغنی سویا صادر کرد.

این محموله که حدود دو ماه و نیم در انبار‌های بندر متوقف مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و رفع موانع موجود، وارد مرحله بارگیری و خروج شده است؛ اقدامی که علاوه بر جلوگیری از تداوم رسوب کالا در بنادر، در کاهش هزینه‌های اضافی نگهداری و صیانت از سرمایه‌های ملی نیز مؤثر خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار در جریان این بازدید، بر ضرورت تعیین تکلیف به‌موقع کالا‌های موجود در بنادر، جلوگیری از ایجاد وقفه در چرخه واردات و تأمین کالا‌های مورد نیاز و رفع موانع اداری و اجرایی تأکید کرد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در انجام فرایند‌های قانونی و اجرایی شد.

دستگاه قضایی در چارچوب وظایف نظارتی و حمایتی خود، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی را با جدیت دنبال می‌کند و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه و خروج کامل محموله از انبار‌های بندر شهید بهشتی ادامه خواهد داشت.