سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار نساجی مازندران و پرسپولیس تهران گفت: برای برد مقابل حریف به میدان می‌رویم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های نساجی و پرسپولیس با تأکید بر اهمیت دیدار حساس برابر پرسپولیس تهران گفت: هدف ما این است که با تلاش بازیکنان، حمایت هواداران و همدلی مجموعه باشگاه، نساجی را از کابوس استرس هفته‌های پایانی فصل دور کنیم و با کسب سه امتیاز این مسابقه، جایگاه خود را در جدول ارتقا دهیم.

سعید دقیقی با اشاره به حساسیت این مسابقه اظهار کرد: این بازی برای هر دو تیم از نظر جایگاه در جدول اهمیت زیادی دارد و قطعاً مسابقه سختی خواهد بود. پرسپولیس تیمی پرمهره است و از نظر کیفیت بازیکنان یکی از بهترین تیم‌های لیگ به شمار می‌رود، اما ما نیز نساجی مازندران هستیم و با تمام توان برای ارائه یک بازی خوب و کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشتی‌گیران ایران در رقابت‌های بین‌المللی، افزود: کشتی را بسیار دوست دارم و مسابقات این رشته را با جزئیات دنبال می‌کنم. قهرمانان کشورمان، به‌ویژه حسن یزدانی و رحمان عموزاد، شایستگی کسب نشان طلا را داشتند و موفقیت کشتی‌گیران آزاد و فرنگی ایران مایه غرور و خوشحالی است.

درخواست دقیقی از هواداران نساجی

سرمربی نساجی مازندران با تأکید بر نقش هواداران در موفقیت این تیم گفت: نساجی جذابیت خاص خودش را دارد و در فصل گذشته نیز شاهد بودیم که هواداران در روز‌های سخت کنار تیم بودند. کمتر تیمی در لیگ یک چنین هواداران پویا و فعالی داشت که حتی در شرایط دشوار نیز از تیم حمایت کنند.

دقیقی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم و تأثیر آن بر حضور تماشاگران در ورزشگاه، تصریح کرد: شرایط اقتصادی مردم را درک می‌کنم، اما از هواداران درخواست دارم حضور پررنگ‌تری در ورزشگاه داشته باشند. همچنین از مدیریت باشگاه، به‌ویژه آقای حدادیان و آقای زندی، می‌خواهم شرایط حضور آسان‌تر تماشاگران را فراهم کنند.

وی ادامه داد: همه ما باید بدانیم که در روز‌های سخت کنار یکدیگر باشیم. انتظار دارم هواداران از زمان گرم کردن بازیکنان در ورزشگاه حضور داشته باشند تا تیم حریف از همان ابتدا احساس کند کار دشواری در قائم شهر پیش رو دارد.

سرمربی نساجی با بیان اینکه حمایت هواداران نباید محدود به دیدار‌های بزرگ مقابل پرسپولیس و استقلال باشد، خاطرنشان کرد: از هواداران می‌خواهم تا آخرین لحظه مسابقات کنار تیم باشند؛ چه زمانی که گل می‌خوریم و چه زمانی که گل می‌زنیم. امیدوارم با حمایت همه مجموعه باشگاه بتوانیم پس از چند فصل پراضطراب، امسال جایگاه مناسبی در جدول به دست بیاوریم و بدون استرس روز‌های پایانی فصل را پشت سر بگذاریم.

مدیریت هیجان در ورزشگاه وطنی

دقیقی در پاسخ به پرسشی درباره انگیزه بالای تیم‌ها در مصاف با پرسپولیس و استقلال و احتمال آغاز روند پیروزی‌های نساجی از این مسابقه، اظهار کرد: فضای ورزشگاه وطنی هیجان زیادی به بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران منتقل می‌کند و باید این هیجان را به‌درستی مدیریت کنیم.

وی افزود: هرچه تیم حریف قدرتمندتر و پرهوادارتر باشد، این هیجان بیشتر می‌شود. در برخی دقایق مسابقات گذشته نیز اگر مدیریت بهتری از سوی کادر فنی و بازیکنان انجام می‌شد، می‌توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم.

دقیقی با اشاره به برخی اتفاقات و اشتباهات در دیدار‌های خانگی نساجی گفت: در مسابقات گذشته، به‌ویژه دیدار‌های خانگی، با وجود اینکه موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم، بعضی اشتباهات سهوی و گل‌های بد باعث شد نتیجه موردنظرمان به دست نیاید.

وی با اشاره به دیدار برابر ذوب‌آهن ادامه داد: در این مسابقه در یک نیمه کاملاً برتر بودیم، به تیر دروازه زدیم، موقعیت تک‌به‌تک ایجاد کردیم و فرصت‌های خوبی داشتیم، اما روی یک موقعیت گل دریافت کردیم. فوتبال همین شرایط را دارد و گاهی با وجود برتری، نتیجه به سود تیمی دیگر رقم می‌خورد.

استراتژی نساجی؛ بازی پرفشار و خلق موقعیت

سرمربی نساجی درباره برنامه تاکتیکی تیمش برای مقابله با خط حمله قدرتمند پرسپولیس گفت: استراتژی ما همچنان بازی پرفشار و خلق موقعیت است. فوتبال ورزش لحظه‌هاست و نمی‌توان از پیش نتیجه مسابقه را پیش‌بینی کرد یا تضمین داد که حتماً سه امتیاز به دست می‌آید.

دقیقی افزود: هر مربی اصول و سبک کاری مشخصی دارد و من نیز تلاش می‌کنم تیمم بر حریف مسلط باشد. البته در جریان مسابقه، با توجه به کیفیت تیم مقابل، نقاط قوت و ضعف حریف و شرایط بازی، باید مدیریت مناسبی داشته باشیم، اما اصول کاری خود را تغییر نمی‌دهیم.

وی با اشاره به ضرورت تقویت برخی پست‌های تیم اظهار کرد: از اواسط فصل به مجموعه اضافه شدم و در برخی پست‌ها نیاز به تقویت داریم تا بتوانیم اصول و برنامه‌های فنی خود را بهتر اجرا کنیم. با این حال، تلاش می‌کنیم با داشته‌های فعلی و هماهنگی بیشتر بازیکنان، عملکرد بهتری داشته باشیم.

سرمربی نساجی با اشاره به محدودیت‌های مالی این تیم در مقایسه با برخی تیم‌های لیگ برتر گفت: شاید بودجه برخی تیم‌ها چهار تا پنج برابر ما باشد، اما ما مجموعه‌ای هستیم که می‌توانیم با اتحاد و همدلی، کار‌های بزرگی انجام دهیم. حضور پیشکسوتان، هواداران، مالک، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و بازیکنان در کنار یکدیگر می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها را برطرف کند.

دقیقی با اشاره به نتایج نساجی برابر تیم‌هایی مانند فولاد و فجر سپاسی گفت: ما مقابل فولاد نتیجه خوبی گرفتیم؛ تیمی که پرسپولیس را نیز شکست داده بود. برابر فجر سپاسی هم با وجود گل خوردن، توانستیم به بازی برگردیم و گل دوم را به ثمر برسانیم، اما در ادامه روی یک صحنه گل دریافت کردیم. این اتفاقات بخشی از فوتبال است و باید با حفظ تمرکز و پایبندی به اصول، برای جبران آنها تلاش کنیم.

فرهاد حمامی غایب نساجی مقابل پرسپولیس

سرمربی نساجی درباره وضعیت بازیکنان مصدوم و محروم این تیم برای دیدار حساس مقابل پرسپولیس گفت: فرهاد حمامی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و سایر بازیکنان برای این مسابقه در دسترس هستند.

حضور بانوان؛ انرژی مضاعف برای نساجی

دقیقی در بخش دیگری از نشست خبری، درباره فراهم شدن شرایط حضور بانوان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برای دیدار با پرسپولیس اظهار کرد: از تصمیم شورای تأمین و مسئولان استانی و شهرستانی برای فراهم شدن امکان حضور بانوان در ورزشگاه تشکر می‌کنم.

وی افزود: این اتفاق برای نخستین بار در چنین مسابقه مهمی رقم می‌خورد و قطعاً حضور بانوان می‌تواند انرژی مضاعفی به فضای ورزشگاه و بازیکنان منتقل کند. من اعتقاد راسخی به حضور و مشارکت بانوان در ورزشگاه دارم و امیدوارم شاهد استقبال خوبی از این اتفاق باشیم.

سرمربی نساجی در پاسخ به پرسشی درباره شکست‌ناپذیری پرسپولیس در فصل جاری و قدرت هجومی این تیم گفت: پرسپولیس تیم باکیفیتی است و آمار گلزنی این تیم نیز نشان‌دهنده توان هجومی بالای آن است، اما ما هم برنامه و سبک مشخصی داریم و تلاش می‌کنیم با شناخت نقاط قوت و ضعف حریف، بهترین عملکرد را داشته باشیم.

دقیقی با اشاره به افزایش حضور مدیران و مسئولان باشگاه در کنار تیم تصریح کرد: خوشبختانه در روز‌های اخیر حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاون اجرایی باشگاه در کنار تیم پررنگ‌تر شده است. این همدلی برای بازیکنان انرژی‌بخش است و امیدوارم همه با یک هدف مشترک برای موفقیت نساجی تلاش کنیم.

وی در پایان بار دیگر بر نقش هواداران تأکید کرد و گفت: هوادار در لحظات سخت نقش پررنگ‌تری دارد؛ زمانی که تیم برای بازگشت به مسابقه یا حفظ نتیجه به انرژی نیاز دارد، حمایت سکو‌ها می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. از هواداران می‌خواهم از دقیقه نخست تا آخرین لحظه کنار بازیکنان باشند تا با همدلی و تلاش جمعی بتوانیم نتیجه‌ای شایسته برای نساجی و مردم مازندران رقم بزنیم.

تیم نساجی مازندران در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۶:۳۰ عصر امروز شنبه ۹ آبان در ورزشگاه شهیدوطنی قائم شهر میزبان تیم صدر جدولی پرسپولیس تهران است.