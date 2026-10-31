به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آموزش‌وپرورش آبادان بار دیگر شاهد افتخارآفرینی یکی از فرهنگیان توانمند خود در عرصه فناوری‌های نوین آموزشی شد.

خانم مرضیه توحیدی، آموزگار آبادانی، در جشنواره سواد دیجیتال که در سه بخش انیمیشن‌سازی، بازی‌های تعاملی و مدرسی هوش مصنوعی برگزار شد، موفق به کسب رتبه استانی در بخش بازی‌های تعاملی و رتبه اول کشوری در بخش مدرسی هوش مصنوعی شد.

این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده توانمندی فرهنگیان آبادان در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه مهارت‌های دیجیتال و گسترش آموزش هوش مصنوعی در نظام تعلیم‌وتربیت کشور است.