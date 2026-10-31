به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سادات ابراهیمی که به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خوزستان از سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای شوشتر بازدید می‌کرد، اظهار کرد: این اعتبار از منابع مختلف برای رفع بخشی از مشکلات ساکنان و تسریع در ارائه خدمات عمومی به شهروندان تامین شده است.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، شهرداری شوشتر موظف است موضوع آسفالت معابر این مناطق را پیگیری کند و برای بهبود وضعیت دسترسی و تردد ساکنان اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی تأمین آب، برق و گاز و سایر خدمات عمومی باید در چارچوب ضوابط و مصوبات مربوط، برای رفع نیاز‌های خدماتی این مناطق اقدام کنند.