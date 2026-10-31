به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام دادستانی شهرستان مهریز : در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ حقوق شهروندان، بیش از ۴۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف با هماهنگی دادستانی شهرستان مهریز و توسط عوامل راهنمایی و رانندگی طی هفته گذشته توقیف شد.

این اقدام در پی تشدید نظارت بر تخلفات رانندگی موتورسواران، از جمله رانندگی بدون گواهینامه، نداشتن کلاه ایمنی و انجام حرکات خطرناک و غیرمتعارف در معابر عمومی انجام شده است.

این تخلفات علاوه بر به خطر انداختن جان موتورسواران، می‌تواند امنیت و آرامش سایر شهروندان را نیز تهدید کند.

دادستانی شهرستان مهریز با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اعلام کرد: برخورد قانونی با موتورسواران متخلف و افرادی که با رفتار‌های پرخطر، جان شهروندان و نظم عمومی را به مخاطره می‌اندازند، ادامه خواهد داشت و در برابر تخلفات حادثه‌ساز هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.