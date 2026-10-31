کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از امروز بارش رگباری باران، رعد و برق، احتمال بارش برف در ارتفاعات و سیلابی شدن مسیل‌ها در استان پیش بینی می‌شود.

سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شهری در چهارمحال و بختیاری

سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شهری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره افزود: این سامانه همه مناطق استان به ویژه مناطق شمالی و غربی شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و فارسان را در بر نی گیرد.

وی از احتمال جاری شدن روان آب موقتی، سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی خبر داد.

وی به اجتناب در تردد یا اتراق عشایر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات توصیه کرد.