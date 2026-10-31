تیم بسکتبال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقابل سپاهان اصفهان به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور تیم پالایش نفت آبادان توانست با نتیجه قاطع ۹۳ بر ۳۸ بر سپاهان اصفهان چیره شود.

شاگردان آزاده زمانپور هر چهار کوارتر این دیدار را با پیروزی پشت سرگذاشتند.

آیدا گل محمدی از نفت آبادان در این بازی با ۲۶ امتیاز،۴پاس گل و ۱۰ریباند دبل دبل کرد و با تاثیر گذاری ۳۶ بهترین بازیکن مسابقه لقب گرفت.

غزل زمانی با کسب ۱۹ و شیدا شجاعی با ۱۶ امتیاز روز پر فروغی را برای خود و تیمشان رقم زدند.