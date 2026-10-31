به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهر مجومرد میزبان نخستین دوره مسابقات شطرنج شهرستان اشکذر بود که با حضور نزدیک به یکصد نفر از علاقه‌مندان به این ورزش فکری، در کانون فرهنگی تربیتی سیدالشهداء (ع) برگزار شد.



ایمان رفیعی رییس هیات شطرنج شهرستان اشکذر گفت: در این دوره از مسابقات که شطرنج‌بازانی از شهرستان‌های مهریز، یزد، میبد و زارچ نیز حضور داشتند، شرکت‌کنندگان در دو رده سنی زیر ۱۴ سال و بالای ۱۴ سال در چندین مرحله به رقابت با یکدیگر پرداختند.



وی افزود: در پایان این رقابت‌های جذاب و نفس‌گیر، به ۱۰ نفر از برگزیدگان مسابقات، جوایزی اهدا خواهد شد.