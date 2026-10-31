به گزارش خبرگزاری صداوسیما شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: ساعت ۱۲:۳۰ بامداد شب گذشته یک‌مورد حادثه سقوط تریلی به ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، اما حدود ۲ ساعت و نیم طول کشید که سایر نیرو‌های امدادی به تریلی که از روی پل به ته دره فاصله ۴۰‌متری سقوط‌کرده بود، دسترسی پیدا کرده و سرنشینان را از خودرو خارج‌کنند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: سرانجام یکی از سرنشینان که یک خانم حدودا ۴۵ ساله بود که در دم جان خود را از دست داده بود و مرد دیگری که ظاهرا راننده تریلی وحدوا ۵۵ ساله بود نیز با وضعیت وخیم تحویل بیمارستان الغدیر بومهن شد.