همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، مردم ولایتمدار و عزادار مجومرد با حضور پرشور در مسجد جامع قدیم این شهر، در ماتم شهادت بی‌بی دوعالم، حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدوسیما مرکز یزد، این مراسم معنوی با همت و تلاش «هیئت جوانان مجومرد» و «چایخانه شهید حسن حاتمی» برگزار شد و عزاداران با نوحه‌خوانی، سینه زنی و مداحی، در سوگ دختر پیامبر مکرم اسلام (ص) اشک ماتم ریختند.

همچنین در جریان این مراسم، گروه سرود «راویان آفتاب مجومرد» با اجرای سرودی مناسبتی و اثرگذار، حال و هوای معنوی خاصی به محفل عزاداران بخشید.