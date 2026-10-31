مراسم سوگواری دهه دوم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، امشب با سخنرانی آیت‌الله دژکام و حضور مداحان سرشناس کشور در مسجد القائم شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام سید بهرام حسینی کارشناس مسائل دینی با دعوت از تمامی ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) برای حضور در این مراسم، بر ضرورت تبیین مستند ابعاد تاریخی شهادت آن بانوی بزرگ اسلام و بررسی حقیقت ماجرای فدک تأکید کرد.

این مراسم امروز ۹ آبان از ساعت ۲۱، در مسجد القائم واقع در فلکه اطلسی شیراز برگزار می‌شود .

حسینی با اشاره به حضور چهره‌های برجسته مذهبی در این آیین گفت: علاوه بر سخنرانی آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، حدود ۴۵ نفر از مداحان شناخته‌شده کشور از جمله حاج جواد مقدم، حاج حسین سیب‌سرخی، محمدحسین طاهری و حاج محسن طاهری در این مراسم حضور خواهند داشت.

همچنین سخنرانانی از شهر‌های اصفهان، مشهد، قم و شیراز در این مجلس شرکت می‌کنند.

وی در ادامه با هدف پاسخگویی به شبهات موجود، بر اهمیت بررسی دقیق و مستند وقایع تاریخی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد و گفت: بازخوانی تاریخ اسلام باید با تکیه بر منابع معتبر و پرهیز از نقل‌های غیرمستند انجام شود تا حقیقت رویداد‌های صدر اسلام برای نسل امروز روشن‌تر شود.