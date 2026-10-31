به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سومین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امروز شنبه ۹ آبان در چهار وزن آخر در آستانه قزاقستان، برگزار می‌شود و ۴ کشتی گیر مازندرانی به مصاف حریفان می‌روند.

میلاد والی زاده، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور کشتی گیران مازندرانی هستند که امروز به روی تشک می‌روند.

همچنین امروز امیرحسین زارع کشتی گیر سنگین وزن مازندرانی برای کسب نشان طلا می‌جنگد.

حسن یزدانی و رحمان عموزاد دیروز موفق به کسب نشان برنز جهان شدند و سینا خلیلی و کامران قاسمپور با شکست مقابل حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند.

در این رقابت‌ها ۹ کشتی گیر مازندرانی در ۱۰ وزن برای کشورمان به روی تشک می‌روند.

دیدارهای امروز نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۴ نفر حضور دارند، میلاد والی زاده از مازندران در دور نخست استراحت دارد و در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین قرار می‌گیرد. اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک در گروه والی زاده قرار دارد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۷ نفر حضور دارند، امیرمحمد یزدانی از مازندران در دور نخست استراحت دارد. در دور بعد با کورماگمادوف از مجارستان کشتی می‌گیرد. سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی، اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه و جیمز گرین دارنده مدال نقره جهان در گروه یزدانی قرار دارند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۳۰ نماینده دارد، محمد نخودی از مازندران در دور نخست به مصاف سومونجون ایکراموف از تاجیکستان می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور از مازندران پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، فاتح آلتون‌باش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان مبارزه می‌کند. ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا در گروه فیروزپور قرار دارد.

برنامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان:

شنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد