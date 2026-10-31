به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: تاکنون بیش از ۸۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور ثبت نام کرده‌اند.

داوطلبان تا پایان امروز می‌توانند از طریق تارنمای این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.

متقاضیان لازم است ، که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینۀ خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.



همچنین داوطلبان می توانند از روز دوشنبه ۱۲ تا ۱۵ بهمن با مراجعه به وبگاه این سازمان برای دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.



محل آزمون با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.



آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور جمعه، ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.