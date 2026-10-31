اداره کل هواشناسی استان قم از افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات امروز شنبه ۹ آبان خبر داد و پیش‌بینی کرد دمای هوای قم در گرم‌ترین ساعات روز به ۲۹ درجه و در ساعات ابتدایی روز به ۱۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

افزایش ابر و وزش باد در آسمان قم؛ دمای هوا به ۲۹ درجه می‌رسد

افزایش ابر و وزش باد در آسمان قم؛ دمای هوا به ۲۹ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان قم امروز قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش پوشش ابر در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

همچنین وزش باد از دیگر پدیده‌های جوی امروز در قم است که سرعت آن بین ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت وزش آن از غرب به شرق خواهد بود.

اختلاف ۱۷ درجه‌ای دمای کمینه و بیشینه در قم نشان‌دهنده خنک‌تر بودن ساعات ابتدایی روز در مقایسه با ساعات میانی روز است؛ از این رو تغییرات دمایی در طول شبانه‌روز محسوس خواهد بود.

بر اساس این پیش‌بینی، با وجود افزایش ابر در برخی ساعات، شرایط جوی قم در مجموع با آسمانی قسمتی تا نیمه‌ابری و وزش باد همراه خواهد بود.