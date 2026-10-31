به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: عملیات امحاء مهمات عمل‌نکرده از جنگ رمضان، از امروز نهم آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۲ ظهر به مدت سه روز در همین ساعت در اطراف شهر اهواز انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه این انفجار‌ها به‌صورت کنترل‌شده اجرا می‌شوند، افزود: جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و از عموم مردم درخواست می‌شود با حفظ آرامش به شایعات توجه نکنند و اخبار موثق را از رسانه های رسمی دنبال کنند.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.