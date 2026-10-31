با احداث و بهره‌برداری از یک سایت جدید هزار و ۲۲۰ خانوار روستای چهکند بیرجند به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

اتصال هزار و ۲۲۰ خانوار روستای چهکند بیرجند به اینترنت پرسرعت

اتصال هزار و ۲۲۰ خانوار روستای چهکند بیرجند به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان، سایت جدید اپراتور ایرانسل در روستای چهکند شهرستان بیرجند راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید.

بهی، افزود: با بهره‌برداری از این سایت ارتباطی، هزار و ۲۲۰ خانوار ساکن در روستای چهکند زیرپوشش بهینه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت قرار گرفتند و امکان دسترسی آنان به خدمات شبکه ملی اطلاعات فراهم شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح گفت: سایت ارتباطی روستای چهکند با اعتبار ۱۵۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده است.