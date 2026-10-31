به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین رستمی گفت: ساعت ۱۲:۴۰ روز جمعه ۸ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر بروز مشکل جسمی برای یک فرد در ارتفاعات یامان‌داغی دریافت شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات کشانک با پشتیبانی نیرو‌های شعبه آشخانه به منطقه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات عملیات اظهار کرد: مصدوم که به دلیل افزایش فشار خون در ارتفاعات دچار مشکل شده بود، پس از دسترسی نجاتگران و انجام اقدامات اولیه، با برپایی کارگاه‌های فنی و استفاده از بسکت امدادونجات، به پایین کوه منتقل شد.

وی افزود: پس از انتقال مصدوم به پایین کوه و استقرار در آمبولانس هلال‌احمر، وی در مسیر به عوامل اورژانس تحویل داده شد تا ادامه روند درمانی انجام شود.

این عملیات پس از بیش از ۶ ساعت تلاش نجاتگران، ساعت ۱۹:۲۰ به پایان رسید.