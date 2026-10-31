فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر گفت: ۱۳ دستگاه موتورسیکلت که با تخلفات رانندگی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، نظم محیط آموزشی را مختل کرده بودند، توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ سرهنگ آرامون، فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر، با اشاره به اهمیت حفظ نظم در محیط‌های آموزشی، اظهار داشت: در راستای پیشگیری از تخلفات رانندگی و ارتقای سطح امنیت عمومی در محدوده مدارس، مأموران یگان امداد با اجرای طرح ویژه آرامش شهروندان، اقدامات مأموریتی گسترده‌ای را در سطح شهر انجام دادند.

سرهنگ آرامون افزود: در جریان این عملیات، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت که با تخلفات رانندگی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، نظم محیط آموزشی را مختل کرده بودند، توقیف و جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.