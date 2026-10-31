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رقم جدید گندم نان سازگار با شرایط شور مناطق معتدل و گرم کشور بامشارکت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پژوهشگر بخش تحقیقات علوم زراعی باغی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان، که در معرفی این رقم مشارکت داشته گفت: رقم شفق علاوه بر عملکرد بیشتر در مقایسه با ارقام متحمل به شوری قبلی از مقاومت به خوابیدگی بوته، مقاومت به ریزش دانه و داشتن کیفیت نانوایی مطلوب (۱۲ درصد پروتئین) برخوردار است.
داود امین آزرم این رقم جدید را مناسب کشت در شرایط آب و خاک شور در اقلیم گرم و معتدل کشور دانست و افزود: این رقم که قبلا تحت عنوان لاین ۱۴-۹۴- MS شناخته میشد، دارای تیپ رشد بهاره و از نظر طول دوره رشد، متوسط رس است.
وی گفت: بذر این رقم پس از گذراندن مراحل تکثیر بذر میتواند در اختیار زارعان مناطق شور استان اصفهان قرار گیرد.