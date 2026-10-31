به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پژوهشگر بخش تحقیقات علوم زراعی باغی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان، که در معرفی این رقم مشارکت داشته گفت: رقم شفق علاوه بر عملکرد بیشتر در مقایسه با ارقام متحمل به شوری قبلی از مقاومت به خوابیدگی بوته، مقاومت به ریزش دانه و داشتن کیفیت نانوایی مطلوب (۱۲ درصد پروتئین) برخوردار است.

داود امین آزرم این رقم جدید را مناسب کشت در شرایط آب و خاک شور در اقلیم گرم و معتدل کشور دانست و افزود: این رقم که قبلا تحت عنوان لاین ۱۴-۹۴- MS شناخته می‌شد، دارای تیپ رشد بهاره و از نظر طول دوره رشد، متوسط رس است.

وی گفت: بذر این رقم پس از گذراندن مراحل تکثیر بذر می‌تواند در اختیار زارعان مناطق شور استان اصفهان قرار گیرد.