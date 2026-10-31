به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع هروکی افزود: این عمل جراحی برای نخستین بار در استان، صبح روز شنبه ۹ آبان‌ماه توسط تیم کاشت حلزون گوش استان و به سرپرستی دکتر محمد ماندگاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات نوین و فوق‌تخصصی درمانی در استان اظهار داشت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه تشخیص و درمان، از اولویت‌های نظام سلامت است و فراهم شدن امکان انجام جراحی‌های پیشرفته در داخل استان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به سایر استان‌ها دارد.

معاون درمان دانشگاه تصریح کرد: سمعک استخوانی اوسیا یکی از فناوری‌های پیشرفته در حوزه شنوایی است که با استفاده از انتقال ارتعاشات صوتی از طریق استخوان، امکان بهبود شنوایی را برای گروهی از افراد دارای اختلالات خاص شنوایی فراهم می‌کند.

زارع در پایان ضمن قدردانی از تلاش متخصصان، جراحان و کادر درمانی دخیل در اجرای این عمل، خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین پزشکی، گامی مهم در مسیر ارتقای سطح سلامت و افزایش دسترسی مردم استان به خدمات درمانی پیشرفته است.