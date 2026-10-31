به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان کرمان با گرامیداشت یاد ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» خبر داد.

عبدالرضا روزخوش اظهار داشت: هر سال هشتم تا سیزدهم آبان ماه به نام هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده وهشتم آبان ماه سالروز شهادت شهید فهمیده به نام روز نوجوان و اولین روز از هفته بسیج دانش آموزی است.

وی با بیان اینکه در برهه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی نقش نوجوان و جوان بسیار پررنگ بوده است، تصریح کرد: از پیروزی انقلاب و دفاع مقدس تا عرصه علم، دانش و فناوری و امروز که درگیر جنگ با دشمنان انقلابیم، نقش نوجوان بسیار پررنگ و باز است.

وی گفت: از جمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانش آموزی استان کرمان می‌توان به برگزاری یادواره شهدای دانش آموز شهرستان ها، حضور دانش آموزان در مراسم نماز جمعه تحت عنوان میقات صالحین، برگزاری مسابقات ورزشی از جمله دوچرخه سواری، فوتسال و والیبال، حضور دانش آموزان در میادین و نقاط تجمع شهرستانی و اداره کردن این برنامه در یک شب توسط نوجوانان عضو بسیج دانش آموزی، اکران فیلم‌های سینمایی در مدارس تحت عنوان سینما مدرسه، برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت، برگزاری پویش‌ها در بستر فضای مجازی و توزیع لوازم تحریر در بین دانش آموزان کمتر برخوردار اشاره کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمان خاطرنشان کرد: حسن ختام برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی با اعزام اردو‌های راهیان نور دانش آموزان استان کرمان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور خواهد بود.