وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: در حمله توپخانه‌ای نیرو‌های سعودی به مناطقی در جنوب استان تَعِز، ۶ غیرنظامی شهید یا زخمی شدند. نیرو‌های مسلح یمن، در پاسخ به این حملات مقر فرماندهی یگان‌های ارتش عربستان را در نَجران هدف قرار دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: در حمله توپخانه‌ای نیرو‌های سعودی به مناطقی در جنوب استان تَعِز، ۶ غیرنظامی شهید یا زخمی شدند. نیرو‌های مسلح یمن، در پاسخ به حملات سعودی‌ها، مقر فرماندهی یگان‌های ارتش عربستان را در نَجران هدف قرار دادند که به کشته یا زخمی شدن شماری از افسران و نظامیان سعودی منجر شد.