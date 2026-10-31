منابع خبری گزارش دادند که در پی تنش‌های پیرامون دادگاه قانون اساسی لهستان، فرماندهی پلیس این کشور به یگان‌های پلیس در سراسر کشور دستور داده است تا با مسلسل‌های کمری، جلیقه‌های ضدگلوله و تجهیزات تاکتیکی در حالت آماده‌باش کامل قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس سندی که انجمن «اد ووکم» به عنوان یک نهاد مستقل برای قضات و دادستان‌های لهستان آن را منتشر کرده است، به افسران پلیس در سراسر این کشور دستور داده شده است تا بین دوم تا هشتم نوامبر (۱۱ تا ۱۷ آبان) آمادگی عملیاتی کامل خود را حفظ کنند.

در این سند که توسط «توماس میخووکا» معاون فرمانده کل پلیس لهستان امضا شده، به یگان‌های پلیس دستور داده است تا برای استقرار فوری آماده باشند.

بر اساس این گزارش، این دستورالعمل به طور مشخص از یگان‌های پیشگیری پلیس می‌خواهد تا به مسلسل‌های کمری، کلاه‌های ضدگلوله، جلیقه‌های ضدگلوله، دستگاه‌های دید در شب، تجهیزات تصویربرداری حرارتی و سایر تجهیزات تاکتیکی مجهز شوند.

دونالد تاسک نخست‌وزیر لهستان پیش‌تر با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیرو‌های پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرده بود؛ اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند.

تاسک از فرصت سفر «کارول ناوروتسکی» رئیس جمهور لهستان به آفریقا استفاده کرده و با استناد به قانونی که اجازه برکناری مقامات عالی‌رتبه قضایی را در صورت تشخیص «خطر برای کشور» می‌دهد، دست به این اقدام زده است.