دانش‌آموزان برتر اصفهانی از تلاش برای آبادانی و ساخت دوباره ایران، حتی در روز‌های جنگ تحمیلی سوم، به‌عنوان انگیزه خود برای ادامه تحصیل و موفقیت علمی یاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دانش‌آموزان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای اصفهان، از روز‌های سخت جنگ و تلاش برای آمادگی در رقابت کنکور سراسری گفتند.

بسیاری از این رتبه‌های برتر، ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و ورود به آموزش‌وپرورش برای تربیت نسل آینده کشور را در برنامه خود دارند.

این دانش‌آموزان معتقدند با روحیه مقاومت و تلاش علمی، هر دانش‌آموزی می‌تواند با کسب علم و دانش، مدافع وطن و سهیم در آبادانی ایران باشد.