به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح یمن هیچ عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان انجام نداده اند و آنچه دشمن جنایتکار سعودی درباره سرنگونی یک پهپاد در آسمان شهر مدینه ادعا می کند، ادامه دروغپردازی‌های بزرگ و گسترده آن علیه یمن سرزمین ایمان و حکمت است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تصریح کرد: این افترا‌ها علیه ملت عزیز ما و نیرو‌های مسلح مبارز آن، دیگر در جهان هیچکس را فریب نمی دهد و این رفتار نشان دهنده سقوط اخلاقی و ارزشی، پستی و انحطاط این رژیم جنایتکار سعودی است.