پکن: با رقابت تسلیحاتی در فضا مخالفیم
گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه پکن قاطعانه با تسلیحاتیشدن فضا و رقابت تسلیحاتی مخالف است، تاکید کرد: جامعه جهانی باید از طریق مذاکره، اسناد حقوقی بینالمللی را برای حفظ صلح پایدار و امنیت جمعی در فضا تدوین کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جیاکون در نشست خبری خود در پکن گفت: چین از سال ۲۰۱۷ هر ساله همراه با کشورهای مرتبط، دو قطعنامه «اقدامات عملی بیشتر برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا» و «عدم استقرار پیشدستانه سلاح در فضا» را به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تصویب دوباره این قطعنامهها با اکثریت قاطع آرا در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل، خاطرنشان کرد: این رایگیری نشاندهنده حمایت گسترده بینالمللی از رویکرد پکن برای حفظ امنیت فضا است.
جیاکون همچنین با اشاره به مخالفت قاطع چین با هرگونه مسابقه تسلیحاتی در فضا، بر لزوم همکاری مشترک همه کشورها برای جلوگیری از نظامیشدن این حوزه تاکید کرد.