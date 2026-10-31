پکن: با رقابت تسلیحاتی در فضا مخالفیم

گوئو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه پکن قاطعانه با تسلیحاتی‌شدن فضا و رقابت تسلیحاتی مخالف است، تاکید کرد: جامعه جهانی باید از طریق مذاکره، اسناد حقوقی بین‌المللی را برای حفظ صلح پایدار و امنیت جمعی در فضا تدوین کند.