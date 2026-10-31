دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده در شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص شده است که ۳۹۲ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، برخلاف مفاد تبصره (۲) ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به‌طور هم‌زمان در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریتی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس گزارش این نهاد نظارتی ، همچنین، ۵۷ نفر از کارکنان دولتِ ثبت‌شده در سامانه پاکنا، برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، در سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور فعالیت دارند

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق و منافع بازنشستگان و ارتقای انضباط اداری و مالی، اقدامات قانونی لازم را برای رفع مغایرت‌ها و برخورد با موارد تخلف انجام داده است.