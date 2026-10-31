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مسئول طرحهای عمرانی بنیاد علوی آذربایجان شرقی از ساخت ۲۱ باب مدرسه در روستاهای کم برخوردار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی شادبر گفت:۲۱ باب مدرسه در ۹ شهرستان با ۷۱ کلاس درس در حال ساخت است.
وی اضافه کرد:برای اجرای این طرحها در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط بنیاد علوی تامین شده است.
وی افزود: این مدرسهها در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی و با هدف ارتقای دسترسی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار به فضاهای آموزشی استاندارد انجام میشود.
مسئول طرح های عمرانی بنیاد علوی آذربایجان شرقی ادامه داد: ساخت این مدرسهها از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.
وی گفت:هماکنون ۵ باب مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۵ درصد در مراغه احداث میشود که پیشبینی میشود طی یک ماه آینده ۳ باب از این مدرسهها به بهرهبرداری برسند و دانشآموزان از این فضاهای آموزشی استفاده کنند.