به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده حمل کالای قاچاق ابزار و آلات به ارزش یک میلیارد و ۴۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد تومان معادل ۲ برابر ارزش تخلف جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی مأموران نیروی انتظامی شهرستان نهبندان هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از دستگاه کامیون، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.