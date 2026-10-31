به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش بندزرک میناب گفت: در این دوره از مسابقه محمد زمانی از رودان، یوسف ذاکری از میناب و عبدالله رسانه از بندرعباس به ترتیب اول تا سوم شدند.

ایوب بهنام‌ فر افزود: ورزشکاران از شهرستان‌های بندرعباس، رودان و میناب در ماده دو استقامت و مسافت ۵ کیلومتر با هم رقابت کردند.

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