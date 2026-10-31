وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که با فروش احتمالی موشک‌های پاتریوت به اوکراین، به ارزش برآوردی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که با فروش احتمالی موشک‌های پاتریوت به اوکراین، به ارزش برآوردی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

این موافقت درحالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بار‌ها و بار‌ها دولت جو بایدن را به خاطر دادن تسلیحات آمریکایی به اوکراین مورد انتقاد شدید قرار داده است.